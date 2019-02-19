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Оккупанты закрыли на Донбассе все приходы УПЦ КП

Сегодня, 00:35

Почти все священнослужители были вынуждены выехать на подконтрольную Украине территорию под угрозой их казни боевиками

Фото: Getty Images
Оккупанты закрыли на Донбассе все приходы УПЦ КП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b82/ea3/5c5b82ea38d10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b82/ea3/5c5b82ea38d10.jpg Донбасс Почти все священнослужители были вынуждены выехать на подконтрольную Украине территорию под угрозой их казни боевиками

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под давлением российских террористов закрыты все 40 приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом сказал на брифинге в понедельник председатель СБУ, которая ранее разоблачила планы российских спецслужб, направленных на дестабилизацию ситуации в стране на религиозной почве, Василий Грицак, сообщает Укринформ.

"Сегодня на оккупированных территориях ОРДЛО под давлением российских террористов закрыты все 40 приходов УПЦ КП, почти все священнослужители были вынуждены выехать на подконтрольную Украине территорию под угрозой их казни боевиками", - сказал Грицак.

В оккупированном Крыму на начало 2019 года оставалось 9 украинских приходов, но 5 февраля оккупанты направили в адрес управления Крымской епархии письмо о прекращении соглашения от 2002 года о предоставлении УПЦ КП помещений для осуществления культовой деятельности, сказал Грицак.

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Он отметил, что физически ликвидируя украинскую церковь на оккупированных территориях ОРДЛО и в Крыму, российские спецслужбы одновременно пытаются любым способом развязать в Украине религиозное противостояние.

Как отметил Грицак, главной мишенью является Украинская православная церковь КП и ее правопреемница Православная церковь Украины, а также крымские татары, которые не признают легитимность российской оккупационной власти.

Грицак также сообщил, что с 2014 года ФСБ РФ возбуждены уголовные дела в отношении более 130 крымскотатарских активистов.

Напомним, Порошенко сообщал, что Россия продолжает провокации вокруг Православной церкви Украины. Москва пытается настроить приходы в Украине друг против друга, отметил глава государства.

Ранее российские спецслужбы с помощью пранкеров дозвонились к предстоятелю единой украинской церкви митрополиту Епифанию под видом "депутата Европарламента" и задали ряд провокационных вопросов.

Как известно, с 6 января у Украины официально есть своя полноправная и независимая от Москвы церковь. Это историческое поражение России, а для Владимира Путина – политическая катастрофа, которую он заслужил.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая о том, как Вселенский патриархат в Константинополе "вернул к жизни" Православную церковь Украины (ПЦУ), передав митрополиту Киевскому Епифанию скипетр и томос.

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Тег Крым, Донбасс, упц кп, оккупанты, ПЦУ, приход

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