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Российские спецслужбы вербовали украинцев для поджогов церквей УПЦ МП

Сегодня, 13:54

СБУ уже пресекла одну попытку привлечения гражданина Украины к совершению данного заказа

Фото: Facebook
Российские спецслужбы вербовали украинцев для поджогов церквей УПЦ МП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2da/5ad/5c52da5ad4754.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2da/5ad/5c52da5ad4754.jpg Украина СБУ уже пресекла одну попытку привлечения гражданина Украины к совершению данного заказа

Служба безопасности Украины разоблачила планы российских спецслужб, направленных на дестабилизацию ситуации в стране на религиозной почве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР осуществляют поиск исполнителей, которые за 2 тысячи долларов готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, деньги обещали прислать на банковскую карту одного из украинских банков после предоставления видеозаписи преступных действий в качестве отчета.

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Отмечается, что алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой, выглядел следующим образом: "Нарисовать на месте любой из предложенных символов; начать съемки, снять темноту и момент возгорания; снять секунд 10 горения; дотла жечь не непременно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно Московский патриархат; на акцию телефон брать без сим-карты, в момент съемки поставит телефон в авиарежим, чтобы труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае".

Служба безопасности Украины сообщили, что уже пресекла попытку привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления.

"Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается. В связи с этим СБ Украины призывает граждан быть бдительными и в случае получения подобного рода "заказов" безотлагательно информировать отечественную спецслужбу", – сказано в сообщении.

Напомним, Порошенко сообщал, что Россия продолжает провокации вокруг Православной церкви Украины. Москва пытается настроить приходы в Украине друг против друга, отметил глава государства.

Ранее российские спецслужбы с помощью пранкеров дозвонились к предстоятелю единой украинской церкви митрополиту Епифанию под видом "депутата Европарламента" и задали ряд провокационных вопросов.

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Тег Россия, поджог, СБУ, церковь, спецслужбы

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