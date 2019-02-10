В Черновицкой области еще три общины перешли в ПЦУ

Решение о переходе приняли общины сел Червона Диброва, Товтры и Михальча

Фото: Getty Images

В Черновицкой области еще три общины перешли в ПЦУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0b4/4f1/5c50b44f1c8ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0b4/4f1/5c50b44f1c8ac.jpg 2019-02-10T23:29:00+02:00 Запад Решение о переходе приняли общины сел Червона Диброва, Товтры и Михальча

В Черновицкой области в Православную церковь Украины перешли ещё три общины. Об этом в воскресенье 10 февраля сообщил протоиерей Роман Грищук на своей странице в Facebook.

"В Червоной Диброве Глыбокского района на собрании религиозной общины церкви великомученика Дмитрия Солунского более двух третей людей проголосовали за переход из Московского патриархата в Православную церковь Украины", – сообщил он.

Также, по информации протоиерея, в ПЦУ перешли общины села Товтры Заставновского района и села Михальча Сторожинецкого района.

Как сообщалось, только за последние пару дней 15 приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины. Всего на сегодняшний день ПЦУ пополнилась 260 религиозными общинами. Об этом свидетельствуют данные украинской версии Википедии.

В течение 8-9 февраля лидерами по смене подчиненности стали религиозные общины Волынской и Житомирской областей – по четыре.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.

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