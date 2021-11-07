Остались жена и двое детей: что известно о погибшем на Донбассе бойце

29 ноября военный должен был отпраздновать свой 48-ой день рождения

На Донбассе погиб украинский военный. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 7 ноября, на Донбассе погиб украинский военный из Львовской области. Им оказался сержант 24 отдельной механизированной бригады Виталий Павлисько.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

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Остались жена, двое детей и родители

Как стало известно, боевики убили 47-летнего контрактника из Яворова – Виталия Павлисько. 29 ноября он должен был отпраздновать свой 48-ой день рождения.

"Дома, в Яворове, героя не дождались жена, двое детей и родители", – подчеркнул Козицкий.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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