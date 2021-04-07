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От блиндажа одни щепки летели: ВСУ жестко наказали боевиков (видео)

7 апреля, 16:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские разведчики из 54-й бригады так ответили врагу на обстрелы, что боевики надолго это запомнят

Украинские военные снова показали видео, как сравняли с землей очередную позицию боевиков в ответ на обстрелы из запрещенного вооружения. Постарались бойцы 54-й бригады ВСУ.

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Разведывательная группа К-2 написала в Facebook, что были уничтожены наблюдательный пункт и блиндаж оккупантов на одном из участков фронта на Донецком направлении.

Бойцы отмечают, что это произошло еще до перемирия (оно началось с 27 июля 2020 года), но видео публикуют впервые.

"Наемники каждый день и вечером, и ночью вели обстрелы наших позиций из различного вооружения. Поэтому разведчики провели комплекс разведки различными способами, и в один из дней, когда сепаратисты и их кураторы из России начали очередной обстрел наших позиций, нанесли огневой удар из незапрещенного вида вооружения", – рассказали военные.

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Бойцы полностью уничтожили блиндаж, наблюдательный пункт и несколько боевиков.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr
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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики понесли большие потери за март, причем большинство из них – небоевые.

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Донбасс ВСУ боевики позиция потери боевиков К-2 блиндаж

Источник: Сегодня

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