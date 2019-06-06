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Отдохнуть и оздоровиться: проект "Мирное лето — детям Донбасса" начал свою работу в Святогорске

6 июня, 07:33

Ребятам помогают опытные психологи Фонда, прошедшие курс обучения "Травма войны"

Все для детей. Ребята получат возможность провести две недели беззаботно и с пользой для себя
Все для детей. Ребята получат возможность провести две недели беззаботно и с пользой для себя. Фото: fdu.org.ua

В эти дни стартовал 5-й сезон проекта "Мирное лето — детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова. Как и в прежние годы,
 дети от 8 до 14 лет, проживающие по обе стороны линии соприкосновения, смогут отдохнуть, пройти физическую и психологическую реабилитацию. 

Какой лагерь принял детей

В этом году свято­гор­ский санаторно-оздо­ро­ви­тельный комплекс "Перлина Донеччини" примет 500 ребят из разных уголков Донбасса, которые будут отдыхать в три смены по 14 дней каждая. Лагерь находится в экологически чистой зоне — на территории национального природного парка "Святые горы". Детей ждут свежий воздух, сосновый лес, озеро с песчаным пляжем. А главное — спокойствие, веселые игры, знакомства и дни настоящего безоблачного детства.

Главная идея проекта "Мирное лето — детям Донбасса" — уникальная система психологической реабилитации, которую проходят дети. Они учатся справляться со страхами и снижать уровень тревоги с помощью игр, арт-терапии и мастер-классов. В остальном это такой же детский лагерь — с режимом дня, дискотекой, усиленным питанием и насыщенной игровой и культурной программой. Для многих детей Донбасса этот проект — единственная возможность исцелить душевные травмы, который нанес конфликт. А помогают в этом опытные психологи Фонда, прошедшие курс обучения "Травма войны". За две недели отдыха ребят учат справляться с паническими атаками, сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях. 

"Понимание, что такой проект нужен, появилось в первый год вооруженного конфликта на Донбассе. Когда приближалось лето 2015-го, стало ясно, что проблема пострадавших детей шире, чем о ней говорят. У детей ранения, страх, стресс. Бомбежки, плач, смерти, опять бомбежки. Даже взрослым это невыносимо, что ж о детской психике говорить.., — объясняет Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда. — У детей-переселенцев также есть психологические травмы: на страх наслоилась проблема адаптации на новом месте. Многие заболевали: организм бастовал. Тогда в Фонде был создан проект "Мирное лето — детям Донбасса". Чтобы подарить кусочек мирного лета, подзарядить внутренние батарейки, найти друзей, у которых схожие жизненные обстоятельства, а все трудности легче переживать вместе". 

Судьба Валерии

Участницей первой смены отдыха по проекту "Мирное лето — детям Донбасса" стала 12-летняя Валерия Симонова. Сейчас она живет вместе с мамой в Славянске, но в 2014-м, когда разгорался вооруженный конфликт на Донбассе, семья жила в Макеевке.

"Дочь видела, как взрывались дома, слышала грохот падающих снарядов. Ей было только 7 лет, и она, конечно, сильно испугалась. Последствия этих психологических травм видны до сих пор, хотя мы уехали подальше от стрельбы еще в 2015 году, — рассказала Юлия Симонова, мама девочки. — Помощь психологов Фонда очень помогла. Сегодня у дочки еще встречаются нарушения сна и тревожность, но это уже остаточные явления. Она научилась работать со своими страхами. Хочу сказать большое спасибо Ринату Ахметову за то, что заботится о детях Донбасса и помогает им".

Всего с момента старта по проекту "Мирное лето — детям Донбасса" отдохнули и оздоровились 4000 детей. За время "Мирного лета…" свыше 90% опрошенных родителей, его участников, оценили проект на отлично.


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Тег дети, лагерь, психологи, фонд Рината Ахметова, Мирное лето, Мирное лето – детям Донбасса

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АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

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