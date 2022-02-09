Отец и двое детей сгорели заживо: в Донецкой области вспыхнул пожар в доме

Инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления

В пожаре выжила только одна женщина/Коллаж: "Сегодня"

В Донецкой области вспыхнула пожар в доме. В результате инцидента погиб мужчина и двое детей.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали трагедии

Огонь вспыхнул в доме в городе Покровск. Живьем сгорели мужчина и двое малолетних детей. Погибшей девочке было всего 2 года, а мальчику — 12. Выжила в пожаре их мать. Она с обожженным лицом и руками в больнице. Выгорело все дотла. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;

осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;

плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;

присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";

если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;

если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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