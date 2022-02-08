Повылетали окна. В Харькове прогремел взрыв в многоэтажке, начался пожар

В Харькове спасатели полтора часа тушили пожар, который начался после взрыва – квартира была настолько захламлена, что пожарные затопили и помещение этажом ниже

В Харькове в жилом доме случился взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня

В Московском районе Харькова прогремел взрыв в многоэтажке, после этого начался пожар. Спасатели вывели пожилую женщину, которая уже два года не выходила из квартиры. Загорелись вещи в ее квартире. Света, воды и газа в доме пока нет.

Об этом сообщили в эфире канала "Украина 24".

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Что известно о взрыве?

Возгорание началось в квартире на третьем этаже около 12:00. Местные жители слышали громкий звук взрыва. Мужчина, который вызвал спасателей, рассказал, что сначала из квартиры пошел мелкий дым, после чего прогремел взрыв. В здании вылетели окна.

"Мы завтракали с супругой на кухне, увидели дым такой меленький, не темный. Когда вышли на балкон, дыма особо не было видно. И когда открыли раму балкона, высунулись, был сильный взрыв. Нам показалось, что газ взорвался, аж присели", – сказал он.

После этого мужчина перекрыл в квартире газ, вызвал спасателей и начал собирать вещи. Остальные жители сделали так же – повыбегали на улицу кто с чем смог. Люди видели, как пенсионерка, у которой и случился взрыв, выбежала на балкон и пыталась вдохнуть свежий воздух.

Квартиру 1,5 часа заливали водой

Спустя несколько минут приехали спасатели и вывели хозяйку из квартиры. Как выяснили журналисты "Сегодня", женщине 69 лет, она живет вместе со своим сыном. По рассказам соседей, она уже два года вообще не выходит из квартиры. Сына в момент пожара в доме не было.

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Спасатели уточнили, что в квартире загорелись вещи – их было настолько много, что возгорание локализовали всего за пару минут, но еще полтора часа помещение заливали водой, чтобы в вещах не было тления и пожар не возобновился.

Пострадала не одна квартира

Из-за огромного количества воды квартиру этажом ниже затопило водой. Сейчас соседи пытаются собрать там воду и уцелевшие вещи.

Тем временем коммунальщики полностью отключили подъезд от коммуникаций и проверяют, можно ли их включать снова. Пока люди остались без света, воды и газа.