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Отмена блокады Донбасса: Порошенко напомнил условия, при которых это возможно

5 июня, 22:35

Для отмены экономической блокады ОРДЛО должны быть определенные условия, уверен Петр Порошенко

Фото: solydarnist.org
Фото: solydarnist.org.

Петр Порошенко выразил обеспокоенность в связи с тем, что на переговорах контактной группы Минске, которые состоялись в среду, 5 июня, были рассмотрены возможности снятия экономической блокаду с оккупированных территорий Донбасса. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Обеспокоен неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения ОРДЛО", – говорит Порошенко.

Он напомнил, что в 2017 году решением СНБО были приостановлены экономические связи с ОРДЛО в ответ на захват пророссийскими боевиками украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

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Порошенко отметил, что ранее не было возражений против восстановления экономических связей с ОРДЛО. Но это надо было сделать в строгом соответствии с национальными интересами Украины

"При условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установления устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик заявил, что подгруппа по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине на следующем заседании обсудит снятие блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО). 


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