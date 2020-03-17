Отомстили за "Урал": под Мариуполем ВСУ подбили грузовик боевиков

Один оккупант уничтожен, второй – тяжело ранен

В районе оккупированного боевиками т.наз. "ДНР" села Саханка Новоазовского района Донецкой области украинские военные подбили грузовик оккупантов, которые при этом понесли безвозвратные потери. Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, и продолжает обрастать подробностями.

Об этом проукраинский блогер, скрывающийся под ником Necro Mancer сообщает на своей странице в Twitter.

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Он цитирует сообщение просепаратистских интернет-ресурсов, которые считают, что грузовик был подбит бойцами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ при помощи противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

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По одним данным, при ударе ВСУ по грузовику были уничтожены два боевика, по другим – только один, а второй оккупант получил тяжелые ранения. В сети называется имя погибшего 28-летнего Романа Лубенского "Рамзеса" из Донецка.

Напомним, боевики т.наз. "Л/ДНР" устроили охоту на грузовики украинских военных, при этом бойцы ВСУ понесли потери убитыми и ранеными.

Так, 1 марта ВСУ понесли серьезные потери после того, как боевики из ПТРК уничтожили военный грузовик в районе населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района.

10 марта в районе Песков под Донецком оккупанты обстреляли из ПТРК грузовикодного из подразделений Объединенных сил. Два бойца погибли, еще восемь получили ранения.

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Обострение на Донбассе

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