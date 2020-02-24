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"Отправляют на смерть почти детей": фото паспорта ликвидированного диверсанта "ЛНР"

24 февраля, 11:19

Когда началась война, боевику было всего 14, а потом пошел воевать против своей страны

Журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале опубликовал копию "паспорта ЛНР", который нашли у ликвидированного боевика после ночного боя 22 февраля в районе Новотошковского.

Он отметил, что боевик был еще совсем юным и на начало войны ему было всего 14 лет. Также журналист указал любопытный момент – парень родом из Чернухино, и если бы село не захватили россияне, то он мог бы быть живым.

"Это "паспорт ЛНР", который был у диверсанта, застреленного 22 февраля бойцами 93-й бригады у Бахмутской трассы. Как раз там, где несколько дней назад, 18 февраля, боевики пытались захватить украинские позиции. Обратите, пожалуйста, внимание на дату рождения этого человека. Боевику было девятнадцать. Это означает, что российское командование отправляет на смерть почти детей. Когда началась война, ему было четырнадцать. И, наверное, тупик и пропаганда загоняли его, как шар на бильярдном столе в лузу, в "подразделения" наемников. Место рождения Чернухино, вблизи Дебальцево. Кто знает, если бы пять лет назад Вооруженные силы Украины не оставили Дебальцево, этот молодой человек остался бы жив. Судьба его была бы другой. Жаль", – написал Цаплиенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций в районе Новотошковского. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.

Бойцы 93-й бригады также показывали видео, что осталось от уничтоженного боевика. На нем обнаружили российское обмундирование.

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Донбасс боевик паспорт диверсант

Источник: Сегодня

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