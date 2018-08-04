Парубий: Рада осенью решит, продлевать ли закон о местном самоуправлении в ОРДЛО

Решение будет зависеть от позиции международных партнёров, с которыми власти намерены посоветоваться

В октябре Верховная Рада решит, продлевать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Он уточнил, что решение будет зависеть от позиции международных партнёров, с которыми власти намерены посоветоваться.

"Нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне", – сказал он.

Спикер добавил, что лидер Кремля Владимир Путин "не планировал и не планирует выполнять какие-либо соглашения".

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украине выгодно продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

"Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины и жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента", – подчеркнул Волкер.

Как известно, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В октябре 2017 года Рада продлила на год срок действия закона.