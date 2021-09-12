На Донбассе боевики открыли огонь из гранатометов. Погиб наш солдат

В течение суток, 12 сентября, российские наемники на Донбассе три раза нарушили условия режима прекращения огня, открывая по позициям украинской армии огонь из гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Воскресные цели боевиков
- Вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
- В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.
- В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
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Во всех случаях нарушения боевиками перемирия украинские военные вынуждены были открыть ответный огонь.
Потери
В результате вражеского обстрела 12 сентября один военнослужащий ВСУ получил смертельные ранения.
Днем ранее, 11 сентября, враг совершил 10 обстрелов, в результате которых один наш боец погиб, восемь военных получили ранения и еще двое – боевые травмы.
9 сентября боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, были ранены двое украинских военных.