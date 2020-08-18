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Перемирие на Донбассе: боевики снова открывали огонь

18 августа, 07:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оккупанты роют окопы

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 17 августа, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Водяного в послеобеденное время враг произвел один провокационный выстрел из подствольного гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Кроме того, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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"Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения на Донбассе и сдался украинским военным. Он не выдержал издевательств в войсках оккупантов.

Также напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские воины в любой момент готовы ответить врагу. Глава государства доволен, что ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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