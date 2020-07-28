Перемирие на Донбассе снова сорвано: где боевики атаковали ВСУ

Как и ожидалось – противник не собирается выполнять договоренности

После первого срыва перемирия на Донбассе боевики снова атаковали украинских военных. Сегодня зафиксирован вражеский обстрел из гранатометов.

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Об этом сообщает Минобороны Украины.

Так, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении.

"Утром, противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Шумов из подствольного гранатомета. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет. Объединенные силы продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника", – заявили военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне и командование ООС, и главари боевиков дали приказ о прекращении любого огня и обязали свои силы соблюдать режим тишины на передовой. Нельзя использовать никакое вооружение. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

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Вот только соблюдать его оккупационные войска традиционно не стали, открыв огонь уже через полчаса после вступления в силу договоренностей. В ООС рассказали, где именно боевики сорвали перемирие.

В то же время в Кремле решили избежать ответственности за срыв договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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