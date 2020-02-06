Снежный апокалипсис в Донецке: не ходит транспорт и валяются оборванные провода (фото)

Дороги от снега хорошо чистят только в центре города

Фото: donpress.com

В оккупированном Донецке непогода натворила беды – улицы замело снегом, а общественный транспорт в городе практически не ходит. Фото снежного апокалипсиса горожане публикуют в соцсетях.

В частности, 23 маршрут был заблокирован из-за поваленного ветром дерева. По словам местных, по другим направлениям ситуация не лучше, ведь от снега хорошо почистили только центральные улицы.

В местном Telegram-канале сообщают о первом погибшем и нескольких пострадавших из-за непогоды, но подробности там не уточнили.

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"Только по нашим подсчетам, 12 аварий, один погибший и несколько раненых", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в городе много обесточенных домов и порванных электропроводов. Десятки деревьев и веток обвалились под снегом. Некоторые деревья падали на припаркованные автомобили.

Напомним, ранее мы сообщали об ураганном ветре в Одессе – в городе были сорваны крыши и упали 38 деревьев. А на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

Также стоит отметить, что в Украину пришел циклон "Петра". В плену снегопадов оказалась практически вся страна.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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