Первый энергоофис YASNO заработал в Донецкой области

Энергоофис - это принципиально новый формат помещений для обслуживания клиентов

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Первый энергоофис поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO открылся в Мариуполе на проспекте Металлургов, 213. К середине 2020 YASNO планирует реконструировать и превратить в энергоофисы все 22 центра обслуживания клиентов в Донецкой области.

Энергоофис – это принципиально новый формат помещений для обслуживания клиентов. После обновления в энергоофисах появились:

терминалы самообслуживания для передачи показаний счетчика;

зона экспресс-обслуживания, где можно решить типичные вопросы без ожидания;

детский уголок;

зона обслуживания бытовых клиентов;

зона обслуживания юридических клиентов;

зона продаж дополнительных товаров и услуг по энергоэффективности.

"Обновление энергоофисов – это лишь небольшая часть масштабных преобразований поставщика, – говорит директор YASNO в Донецкой области Александр Северин. – Первым шагом стало новое имя, которым мы отмечаем переход на новый уровень качества обслуживания клиентов".

YASNO ставит своей целью достичь таких стандартов лучшего сервиса для клиентов:

1. Сервис для клиентов, кроме нового современного сайта yasno.com.ua, будет работать через мобильное приложение, которое скоро станет доступным для жителей Донецкой области, чат-ботов в Viber и Telegram.

2. Обращения через интернет будут обрабатывать не более одного рабочего дня. Сейчас за месяц специалисты контакт-центра компании отвечают примерно на 5 тысяч электронных обращений в Facebook, Личном кабинете, электронной почте.

3. Время соединения с оператором контакт-центра YASNO должно быть меньше, чем три минуты, а основную информацию вообще можно получить через тоновое меню или голосового робота.

4. К июлю 2020 году на Донетчине заработают 22 обновленных энергоофиса YASNO.

5. Ждать обслуживания в энергоофисах придется не более 15 минут. Большинство вопросов с поставщиком жители Донетчины могут решить дистанционно. Есть 3 – 4 случая, требующих оформления бумажных документов, и, соответственно, личного обращения в офис.

Напомним, YASNO – это новое имя поставщика "Донецкие энергетические услуги".

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