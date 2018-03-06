Пленение российского наемника: в штабе АТО раскрыли интересные детали

Россиянина задержали с документами, оружием и в форме боевиков

У задержанного на Донбассе россиянина Николая Покусаева при себе был полный комплект документов, автомат и военная форма, которую используют боевики так называемой "ДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО.

"На днях военнослужащие одного из передовых подразделений сил Антитеррористической операции захватили наемника российско-оккупационных войск, гражданина Российской Федерации Николая Покусаева", – говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что после задержания наемника пророссийские и подконтрольные боевикам СМИ начали распространять информацию том, якобы задержанный был завербован СБУ, является преступником, асоциальной личностью и даже подозревается в педофилии.

"В версии прокремлевских СМИ он только находился на испытательном сроке. Однако, по словам наших бойцов, у 47-летнего россиянина были при себе полный комплект документов, оснащенный автомат и униформа, распространенная среди незаконных вооруженных формирований", – подчеркнули в штабе АТО.

Также украинские военные напомнили, что среди так называемого командования российско-оккупационных войск давно введена практика "списывать бойца задним числом, чтобы не платить компенсацию семье".

"Сейчас россиянин Николай Покусаев до мельчайших деталей на бумаге вспоминает свое пребывание на оккупированных территориях, пробует украинский борщ и знакомится с тем, что о нем написали "братья по оружию", – резюмировали в штабе.

Напомним, ранее в соцсетях высмеяли российского наемника, который попытался "заработать" в рядах боевиков, а потом подался на украинскую территорию.

Также в сети появилась история пленения россиянина, которую рассказал известный украинский журналист.