Журналист раскрыл подробности взятия в плен россиянина на Донбассе

Сегодня, 18:03

Якобы, мужчина смог пробраться в тылы украинских войск

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл подробности задержания на Донбассе боевика-россиянина Николая Покусаева военными из 57-й мотопехотной бриагды.

"Оказалось, что Николай П. прошел незамеченным сквозь боевые порядки бригады, и был взят в плен бойцами противотанкового артиллерийского дивизиона в тылу украинских войск. Более того, по уверениям бойцов бригады, П. блуждал в нашем тылу несколько суток. О существовании блуждающего "москаля" украинским военным сообщили продавщицы сельских магазинов, к которым зашел военный с оружием в российском "цифровом" камуфляже, и к ужасу продавщиц пытался купить продукты за российские рубли", – рассказал Бутусов.

По словам задержанного, он живет в полной нищете, хозяйство в его родном счастливом селе развалилось, и, чтобы кормить семью решил поехать воевать к наемникам на Донбасс, где обещали большие деньги – 15 тысяч рублей в месяц.

"Заключил контракт, обещали, что всем обеспечат. Но реальность оказалась печальной – часть денег российские командиры у солдат потихоньку отбирают на всякие нужды, жаловаться запрещено. У П. забирали деньги часто, потому что он безысходности регулярно с товарищами выпивал, аватарил, хоть и наказывали всех. Но в тыл его не отправляли, ведь людей нет на передовой, хоть аватары, но все нужны. Прикинув что и тут разбогатеть не удастся, а пулю можно схлопотать от своих даже быстрей, решил пробираться домой не через российскую, а через украинскую территорию. Ему казалось, что это безопасней", – отметил Бутусов.

Напомним, украинские военные захватили в плен боевика-россиянина на Донбассе. Об этом сообщает 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ. Задержанным оказался уроженец Белгородской области Николай Покусаев. Как сообщает сайт "Миротворец", мужчина участвовал в боевых действиях против ВСУ.

"Таким образом, личный состав бригады в очередной раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований", – рассказали украинские военные.
плен, россиянин, боевик, ДНР
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