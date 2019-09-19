"Пленный оказался знатной "рыбой": ВСУ захватили боевика-иностранца

В последнее время на горловском направлении силы ООС достаточно успешно действуют

/ Фото: Минобороны РФ

Украинские военные вблизи оккупированной Горловки захватили в плен некого "важного" боевика. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа", волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, захваченным оказался наемник из одной из постсоветских стран.

"Несколько дней назад на одном из передовых участков зоны операции ОС, в районе окупированной Горловки пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов. Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооружённых формированиях с 2014 года. Пока еще по неподтвержденной информации – гражданин одной стран бывшего СССР", – написал Мысягин.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Мысягин рассказывал о новом успехе украинской армии. На одном из направлений ВСУ избавились от врага, причем без применения оружия – под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций.

Позже стало известно, что в пригороде Горловки ВСУ уничтожили подразделение боевиков, накрыв их ответным огнем. В результате были ликвидированы три боевика и четверо были ранены. Двух погибших подтвердил противник, речь об Эдуарде Иванове "Дюхе" и Богдане Сотнике "Койоте".

Видео: facebook.com/450ua

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