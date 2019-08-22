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Почти 19 000 мирных жителей Донбасса в сентябре получат помощь Рината Ахметова

22 августа, 17:20

Продуктовые наборы доставят жителям 37 населенных пунктов на линии соприкосновения

/ Фото: fdu.org.ua

В сентябре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 37 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригады мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба, привезут помощь в Марьинский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский и Попаснянский районы. Кроме того, 10-го, 13-го и 17 сентября будет работать стационарный пункт выдачи в Станице Луганской", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Системная и масштабная помощь мирным жителям охваченного конфликтом региона началась 22 августа 2014 года. Тогда, пять лет назад, на Донбасс отправилась первая колонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами и медикаментами. За это время Фонд выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на востоке страны. Помощь Рината Ахметова уже спасла свыше миллиона человеческих жизней, и она продолжает системно поступать на Донбасс.

"Люди все еще живут на линии соприкосновения в очень тяжелых условиях, без нормального сообщения с соседними населенными пунктами, без доступа к элементарным продуктам и медикаментам. Поэтому бригады мобильной выдачи доставляют помощь Рината Ахметова для тех, кто в ней наиболее остро нуждается: пожилым и людям с инвалидностью, детям и многодетным семьям", – отметил Михаил Катеринчак.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.

График выдачи помощи в сентябре:

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

03.09.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ ЗОРЯНОЕ,  ЖЕЛАННОЕ 1 И 2,  АЛЕКСАНДРОПОЛЬ

НОВОМИХАЙЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64, ПАРАСКОВЕЕВКА ЗАРЕЧНАЯ 25,  СЛАВНОЕ ТРАКТОВАЯ 2, ЗОРЯНОЕ МИРА 3

04.09.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЕДИНСКОЕ (в.т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО , ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ

БЕРДЯНСКОЕ МОРСКАЯ 11-А; СОПИНО АЗОВСКАЯ 4; ЛЕБЕДИНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ); ПИОНЕРСКОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 24; ПРИМОРСКОЕ ШКОЛЬНАЯ 37-а

06.09.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА

ГЕОРГИЕВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100

10.09.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

БЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ

 БЕРЕЗОВОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 1-А, СЛАДКОЕ ВЕТЕРАНОВ, ВОДЯНОЕ ПРОЛЕТАРСКАЯ, СТЕПНОЕ ЭНЕРГЕТИКОВ 2-А

12.09.2019

БАХМУТСКИЙ Р-Н

НОВОЛУГАНСКОЕ, ОДРАДОВКА, ДАЧА, НИКОЛАЕВКА 1, 2, КОДЕМА

С.ОДРАДОВКА УЛ. ЗЕЛЕНАЯ 2, КОДЕМА СОВЕТСКАЯ 69, НОВОЛУГАНСКОЕ ПЕРВОМАЙСКАЯ 38, ТРАВНЕВОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5

13.09.2019

 ЛУГАНСКОЕ, ТРОИЦКОЕ

АРТЕМА 7,
ПЕР. ОБОРОННЫЙ, 1                

17.09.2019

НОВОАЙДАРСКИЙ Р-Н

СЧАСТЬЕ

ПЛ. МИРА, 10 (ДК)

18.09.2019

19.09.2019

ПОПАСНЯНСКИЙ РАЙОН

ЗОЛОТОЕ

МЕДИЦИНСКАЯ, 1\3

20.09.2019

24.09.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

КРАСНОГОРОВКА

УЛ.ЛОМОНОСОВА, 18

25.09.2019

26.09.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

СТАРОИГНАТЬЕВКА

СТАРОИГНАТЬЕВКА ШКОЛЬНАЯ 52, 

27.09.2019

БАХМУТСКИЙ Р-Н

КУРДЮМОВКА, ЗАЙЦЕВО (БАХМУТКА, ПЕСКИ2, МАЙОРСК, ЖОВАНКА)

БАХМУТКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЖОВАНКА МАНУИЛЬСКОГО 68, МАЙОРСК КОЛЬЦОВА 7\1, КУРДЮМОВКА Ж/Д СТАНЦИЯ

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Донбасс фонд Рината Ахметова Гуманитарный штаб

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