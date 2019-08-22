Без забот и страхов: подведены итоги пятого сезона проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето"

С 2015 года участниками проекта «Ринат Ахметов – детям. Мирное лето» стали более 4,5 тысяч детей

/ Фото: fdu.org.ua

В этом году более 500 ребят, живущих по обе стороны линии соприкосновения, прошли курс психологической реабилитации в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето". Эти и другие данные были озвучены на брифинге, посвященному завершению пятого сезона проекта.

"По данным ООН, порядка 240 тысяч детей в зоне боевых действий на Донбассе ежедневно рискуют быть убитыми или ранеными. Результатом жизни в атмосфере страха за себя и близких становится посттравматический синдром. На проекте "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" ребятам помогают с ним справиться занятия с психологами и арт-терапия. Рисунки, эссе, художественная лепка выводят на осознаваемый уровень именно то, чего ребенок боится, а словами выразить не может, – рассказала журналистам Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Она добавила, что большинство участников "Мирного лета" из многодетных, неполных семей и воспитанники детских домов семейного типа. Для сотен мальчиков и девочек Донбасса участие в проекте "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" было единственной возможностью оздоровиться и получить навыки, позволяющие справляться со стрессовыми ситуациями.

Руководитель программ Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко рассказал, что в этом году проект реализовывался на базе оздоровительного центра "Перлина Донеччини", в Святогорске. Дети жили по расписанию, в котором нашлось место и развлечениям, и реабилитационным занятиям. Во время отдыха все активно занимались в творческих кружках, встречались с известными людьми – телеведущими и писателями, под присмотром инструкторов купались в лесном озере. Пятиразовое питание, увлекательные экскурсии, соревнования и дискотеки – в лагере ребята забывали обо всех заботах и страхах. Но самое главное, что с каждым днем они становились более открытыми, свободными и взрослыми. Последний день каждой 14-дневной смены превращался в день слез – не хотели уезжать из лагеря и расставаться с новыми друзьями.

"Отклик по итогам работы проекта просто потрясающий. Родители абсолютно всех участников остались довольны и питанием, и бытом, и досугом детей. Высокая оценка подчеркивает важность и нужность проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето", – сказал Андрей Хворостянко, руководитель программ Фонда Рината Ахметова.

Закончилось мероприятие выступлением еще одного спикера, довольно необычного. Десятилетняя Полина Хорошавцева – переселенка из Горловки. Вместе с родителями и братом девочка переехали в Краматорск после обстрела, под который попала семья во время похода на рынок. Никто серьезно не травмировался, но на их глазах несколько человек были искалечены. Полина получила контузию и очень серьезную психологическую травму. Именно она настояла на том, чтобы семья уехала подальше от стрельбы.

Этим летом Полина также оздоравливалась в "Перлине Донеччини" по приглашению Фонда Рината Ахметова.

"Она вернулась с проекта совершено другим ребенком. Была замкнутой после того, что случилось в Горловке, а приехала веселая, открытая, активная", – говорит Анна Александровна, мама девочки.

Во время брифинга Полина рассказала, как веселилась в лагере, о своих новых друзьях и о том, как решила принять участие в конкурсе "Карта добрых дел" от Фонда Рината Ахметова:

"Когда я приехала домой из лагеря, то зашла в интернете на сайт Фонда и прочитала там про конкурс. Потом позвонила на горячую линию и попросила прислать мне карту. Мой адрес записали, карту выслали – и я сразу начала делать добрые дела".

Родители были приятно удивлены инициативностью дочки.

"Полина не упускала ни одной возможности помочь. Она ходила с бабушкой на рынок, убиралась в квартире. А когда дома не осталось работы, вышла на улицу, чтобы выяснить у соседей, не нужна ли им помощь", – смеется Анна Хорошавцева.

Полина стала одной из победительниц конкурса "Карта добрых дел". Прямо во время брифинга за свою доброту девочка получила призы от Фонда Рината Ахметова.

С 2015 года участниками проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" стали более 4,5 тысяч детей.

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