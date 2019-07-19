Под Горловкой разбомбили "штаб" боевиков: видео удара ВСУ

Бойцы ООС накрыли боевиков и все три выстрела попали точно в цель, отмечает Мысягин

Скриншот.

Украинские военные под Горловкой снова накрыли позиции боевиков. На этот раз пострадал "штаб" противника. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, в зоне ответственности пехоты 53-й бригады в пригороде Горловки бойцы обнаружили в одном из домов штаб врага. Сначала была проведена воздушная разведка, после чего нанесен удар по позициям, откуда постоянно велись обстрелы боевиками.

"Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха … Три из трех легли прямо по цели, а второй (видео 0:27) точно в "десятку", – написал Мысягин.

Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", недавно волонтер уже показывал видео, как были разнесены два "гнезда" боевиков. Украинские военные достали врага даже на вершине террикона, а перед этим запустили над головами боевиков дрон.

А тем временем на переговорах в Минске договорились о перемирии под выборы. Переговорщики Трехсторонней контактно группы и представители ОРДЛО подтверждают свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени.

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