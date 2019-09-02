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В больнице Днепра умер раненный на Донбассе военнослужащий

2 сентября, 08:27

Александр Грицаюк получил ранения из-за вражеского обстрела в районе Марьинки 25 августа

/ Фото: Pixabay

В клинической больнице имени Мечникова в Днепре от полученных во время обстрелов боевиков на Донбассе ранений скончался сержант Александр Грицаюк. Об этом сообщает 24 Отдельная механизированная бригада имени короля Даниила на странице в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня, в Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, от ранений, полученных 25.08.19, вследствие враждебного обстрела наших позиций в районе Марьинки, умер воин 24 ОМБр имени короля Даниила – сержант Грицаюк Александр Владимирович", – говорится в сообщении.

Фото: Отдельная механизированная бригада имени короля Даниила

В бригаде отметили, что Александр родился 7 ноября 1971 года и проживал в городе Христиновка, Черкасской области.

Напомним, 25 августа боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом погиб боец Вооруженных сил Украины, а трое военнослужащих получили ранения.

Кроме того, мы сообщали, что за минувшие сутки (1 сентября) и с начала сегодняшних (2 сентября) пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погиб украинский военнослужащий,

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