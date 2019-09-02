Боевики накрыли ВСУ минометным огнем у Водяного: появилась реакция СЦКК

/ Фото: Минобороны РФ

Сегодня рано утром на Донбассе боевики нанесли минометный удар по позициям украинской армии в районе Водяного. Об этом сообщает штаб Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК (совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня на передовой). Отметим, что сегодня также погиб украинский военнослужащий.

Украинская сторона сообщает о недопустимом факте подлого и коварного нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

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"Сегодня, 2 сентября, с 06:10 до 06:50 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное. Установлено, что огонь оккупанты вели со стороны населенного пункта Ужовка, применив при этом минометы 82-го калибра (шесть мин) и минометы 120-го калибра (18 мин). Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению ситуации, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 сентября боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе ООС рассказали подробней о ситуации на Донбассе.

Напомним, 31 августа ситуация на Донбассе также была накаленной – позиции украинских военнослужащих на Донбассе были атакованы 20 раз, в результате чего один из них получил ранения средней степени тяжести.

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