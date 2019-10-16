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"Подарки" от боевиков: на Донбассе нашли тайники с оружием

16 октября, 11:17

Один из схронов обнаружили на территории недостроенного санатория

В Луганской области служба безопасности Украины обнаружила два тайника с боеприпасами, которые оборудовали боевики "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый тайник нашли на территории недостроенного санатория в селе Запорожское Старобильсьского района. В подземном схроне нашли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловую шашку весом 200 граммов, взрыватель, три гранаты, гранатометный выстрел ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова.

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Как выяснилось этот арсенал оставил местный житель, который в 2014 году вступил в ряды боевиков и участвовал в боевых действиях против украинских военных.

Второй схрон обнаружили во дворе нежилого частного дома в селе Райгородка Новоайдарского района. Там боевик "ЛНР" спрятал четыре боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запали и почти 400 патронов калибра 7,62 мм.

"Оба боевика незаконных вооруженных формирований находятся в розыске", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали, что в одном из гаражных кооперативов Кропивницкого мужчина хранил большой арсенал боеприпасов. Также в гараже нашли наркотики, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме того, мы писали, что в Киевской области объявлен месячник сдачи оружия. Людей, которые в течение месяца принесут правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от уголовной и административной ответственности.

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