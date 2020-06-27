Подорвался на взрывчатке: на Донбассе госпитализировали сапера

На Донбассе в районе города Марьинка сапер подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время разминирования участка. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении штаба ООС.
Сейчас бойцу предоставили надлежащую медицинскую помощь, он находится в больнице. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Напомним, мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.
Также "Сегодня" сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк