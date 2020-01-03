Подорван вражеский грузовик: в ВСУ рассказали о потерях боевиков в первые дни года

За 2019 год потери врага составили несколько сотен человек – 2020-й начался в том же духе

/ Фото: Минобороны РФ

Уже с начала 2020 года противник на Донбассе начал нести потери – за два дня три раненных боевика и уничтожена одна единица техники. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, потери российско-оккупационных войск 1 января составили два человека раненными (1 – 11 омсп, 1 – 4 омсбр).

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На следующий день, 2 января, у врага снова 300-й – в госпиталь с ранением попал боец 4-й омсбр. В этот же день на неизвестном взрывном устройстве подорвался Урал-4320.

В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы своей жизни и здоровью и при попытках захвата врагом территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе не утихают вражеские обстрелы. 2 января боевики четыре раза обстреляли украинские позиции. Враг бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, украинские военные подсчитали потери боевиков на Донбассе в 2019 году. На протяжении года защитники Украины каждый месяц наносили немалый урон оккупационным войскам своим ответным огнем.

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