Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Подорван вражеский грузовик: в ВСУ рассказали о потерях боевиков в первые дни года

3 января, 10:04

За 2019 год потери врага составили несколько сотен человек – 2020-й начался в том же духе

/ Фото: Минобороны РФ

Уже с начала 2020 года противник на Донбассе начал нести потери – за два дня три раненных боевика и уничтожена одна единица техники. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, потери российско-оккупационных войск 1 января составили два человека раненными (1 – 11 омсп, 1 – 4 омсбр).

Реклама

На следующий день, 2 января, у врага снова 300-й – в госпиталь с ранением попал боец 4-й омсбр. В этот же день на неизвестном взрывном устройстве подорвался Урал-4320.

В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы своей жизни и здоровью и при попытках захвата врагом территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе не утихают вражеские обстрелы. 2 января боевики четыре раза обстреляли украинские позиции. Враг бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, украинские военные подсчитали потери боевиков на Донбассе в 2019 году. На протяжении года защитники Украины каждый месяц наносили немалый урон оккупационным войскам своим ответным огнем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс грузовик штирлиц боевики потери боевиков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадки
Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадкиУкраина
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из плена
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из пленаУкраина
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и КрымомКрым
Потери ВСУ в декабре 2019: стало известно число погибших воинов
Потери ВСУ в декабре 2019: стало известно число погибших воиновУкраина
Обмен пленными завершен: в Украину вернулись 76 человек. Полный список имен
Обмен пленными завершен: в Украину вернулись 76 человек. Полный список именУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...