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Подземная забастовка: в Луганской области шахтеры пятый день не выходят на поверхность

5 июля, 19:05

Горняки потребовали не отключать шахту от электричества


В Луганской области сотрудники шахты "Горная" государственного предприятия "Первомайскуголь" устроили забастовку: они пять дней отказываются подниматься на поверхность – 20 человек находятся на глубине 700 метров.

Бастующие отказываются выходить наружу из-за отключения шахты от электроэнергии, поскольку это приведет к затоплению горных участков и насосных станций, рассказал лидер местных профсоюзов Виктор Видиш.

Шахтеры требуют гарантий, что электроснабжение не отключат, а водоотливы и вентиляторы будут работать и в дальнейшем. Горнякам, которые бастуют под землей, спускают еду и воду, а медсестра предприятия ежедневно проверяет их самочувствие.

Напомним, ранее в Полтаве забастовку устроили частные перевозчики – на улицы не вышли автобусы и маршрутки. Предприниматели требовали от местных властей поднять тарифы на проезд. 300-тысячный город обслуживают только полсотни троллейбусов, а на каждой остановке – толпа нервных людей. Городские перевозчики бастовали на протяжении нескольких дней.

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Тег забастовка, шахтеры, протест, луганская область

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