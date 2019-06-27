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Полтавское село восстало против охотников

27 июня, 20:31

Местные жители требуют снести ограждения охотничьего хозяйства вблизи своих домов


Конфликт между местными жителями и охотничьим хозяйством вспыхнул в селе Надержинщина Полтавской области. Владельцы хозяйства хотят оградить двухметровым забором лесные угодья. Его протяженность должна составить ни много ни мало – 17 километров.

Инициаторы строительства говорят, что все делают ради диких животных, популяцию которых стремятся восстановить. "Сегодня" уже рассказывали, что за последние 40 лет человечество истребило 60% всех животных на Земле. Однако, местные жители, несмотря на благородные заявления сотрудников охотничьего хозяйства, боятся, что в лесу резко возрастет количество охотников, и оленей или косуль станут отстреливать в нескольких метрах от домов.

"Вот там идет охота, – указывает рукой в направлении леса один из местных жителей в беседе с журналистами "Сегодня", – попадают под огонь вот те дома, а когда охота идет вон там, под огонь попадают вот эти дома".

Охотничье хозяйство должно вот-вот здесь появится, в сотнях метров от домов этих людей. И местные боятся, что окажутся под перекрестным огнем.

"Пуля летит, она задевает ветку какую, или древесину, и меняет траекторию полета. А это где-то до двух километров убийственной силы," – делится с нами своими соображениями местный житель.

Лес уже ограждают. Местные показывают "Сегодня" уничтоженные деревья.

"Вот, если бы это сделало физическое лицо, это был бы полукриминал, сотни спиленных деревьев, спилили, потому что нужно забор ставить", – обясняют местные жители.

Это место популярно среди полтавчан. Осенью здесь аншлаг. Грибников, как говорится, больше, чем самих грибов. Сейчас лес ограждают двухметровым забором. Зайти туда из деревни, говорят метсные жители, теперь никак. Главный охотовед предприятия Петр Нос обьясняет нам: забор сделан прежде всего для того, чтобы не навредить животным.

"Это сделано на таких, не жестоких соединениях, видите, конструкция пружинит. Она не наносит травму для охотничьих животных. Сделано, чтобы охотничьи животные не выходили за пределы хозяйства," – говорит Петр Нос.

И добавляет: здесь хотят разводить диких животных. Вход для людей, обещают, закрывать не буду. И демонстрирует план.

"Вот, согласно плану, заезд машин предусмотрен сюда на территорию, а вот – вход, чтобы люди свободно заходили," – показывает охотовед.

Таких въездов, по проекту, десять. Но при необходимости охотничье хозяйство готово сделать еще.

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Хозяйство закупило более ста животных. Это олени, лоси, косули, а также муфлоны, их в области больше нигде нет. Пока все живут в вольере. Но вскоре их выпустят в лес, и уже там им будет где разгуляться.

"Охоты там не будет, потому что это элитные животные, у которых родословная еще из Европы. Их отстреливать нельзя. И возраст еще маленький. Олени достигают трофейной ценности в возрасте двенадцати лет," – обясняет главный охотовед.

Чтобы услышать обо всех планах от первого лица, жители Надержинщины приглашают на встречу владельца угодий. Собираются в кабинете сельского головы.

"Я бы мог бы летать на сафари чуть ли не каждый день, и получать удовольствие, – говорит владелец угодий Александр Подоляка. – Но я хочу сделать это здесь, восстановить фауну, природу, размножить зверей."

Но людей интересует и законность строительства.

"Мы вчера посмотрели сайт Государственной архитектурно-строительной инспекции, декларации о начале строительства нет. Значит, это самовольное строительство," – говорит местный житель Петр Крайсвитний.

Оказывается, накануне собрания управления лесного и охотничьего хозяйства отозвало свое разрешение на строительство ограждения. Для владельца угодий это стало неожиданностью.

"Мы сейчас отправимся в суд и возместим свои затраченные средства, до десяти миллионов, если они не пересмотрят свое решение", – говорит Александр Подоляка.

Местные жители настроены требовать всех возможных проверок. Пока суд да дело, возводить забор прекратили. В то же время егеря говорят: если животных за месяц не переселят на эти земли, их придется просто отпустить их в лес.

Ранее "Сегодня" подробно рассказывали историю о том, как в Переяславе-Хмельницком, что под Киевом, случайная пуля попала в голову пятилетнему мальчику. Тогда, как установило следствие, полицейские стреляли по банкам, а убили малыша.

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Тег протест

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