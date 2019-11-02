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Пока в Золотом отвод войск – боевики начали учения: что происходит в "Л/ДНР"

2 ноября, 05:30

Жителям оккупированных территорий оккупанты начали рассылать повестки

/ Фото: AFP

На одном участке фронта идет зеркальное разведение сил, а у себя в тылу боевики начали учения и привлекают местных жителей на военные сборы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На фоне процессов разведения войск русская оккупационная власть на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях объявила о проведении совместных учений с привлечением как оккупационных администраций, так и подразделений российско-оккупационных войск и других незаконных вооруженных формирований.

В рамках учений осуществляется развертывание полевых пунктов управления оккупационных войск и вывод на полигоны подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" для отработки практических действий на местности.

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В то же время военными комиссариатами оккупационных администраций в адрес предприятий разослано повестки о призыве рабочих на военные сборы.

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Контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", у оккупантов продолжаются проблемы с комплектацией войск – боевики "Л/ДНР" дезертируют и специально калечат себя, чтобы отвертеться от службы. Но российское командование уже приняло меры.

А тем временем в Золотом продолжается процесс демилитаризации. Смотрите на видео, как полиция контролирует населенный пункт:

Видео: Нацполиция

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Донбасс разведка боевики учения

Источник: Сегодня

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