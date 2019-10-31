В "Л/ДНР" боевики дезертируют и намеренно калечат себя: Россия приняла меры

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Еще недавно командование РФ угрожало боевиками увольнением, а теперь пресекает их намерениях разорвать контракт и уйти со службы. В подразделениях противника назревает недовольство. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск продолжает активные меры по укомплектованию личным составом соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводится агитационная работа с призывами вступления в ряды российских оккупационных войск, обещаниями высокого денежного вознаграждения и содействие во внеочередном получении российских паспортов.

В то же время в подразделениях оккупантов распространяется недовольство личного состава условиями службы. В отдельных подразделениях противника значительная часть наемников не желает продлевать контракты, увеличивается количество случаев дезертирства и уклонения от службы путем самокалечения.

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С целью усиления контроля за личным составом и недопущения случаев самовольного оставления воинских частей российское командование изымает у военнослужащих личные документы, в т.ч. уже получены российские паспорта.

Как сообщали новости "Сегодня", от боевиков "Л/ДНР" бегут даже новобранцы. Стоит отметить, что пополнение для войска боевиков готовят российские кадровые офицеры, их нечеловеческого обращения не выдерживают местные любители "русского мира".

А тем временем Украина при помощи Запада намерена поднимать Донбасс. В Широкино приезжали министры иностранных дел Украины и Литвы Вадим Пристайко и Линас Линкявичюс. Подробней смотрите на видео:

видео: ООС

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