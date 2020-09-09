Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Португалия примет на лечение украинских военных

9 сентября, 20:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Португалию поедут военнослужащие, раненые на Донбассе

Португалия выразила готовность принять на лечение украинских военных, получивших ранения в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Реклама

Португальское Минобороны примет на лечение четырех украинских военнослужащих.

"Важные новости из Лиссабона. Министерство обороны Португалии примет на лечение четырех украинских воинов, которые получили ранения, защищая наше государство от российской агрессии", – написал Кулеба.

Он также поблагодарил Лиссабон за "жест настоящей дружбы и заботу о наших защитниках.

В тренде
В Умань приедут тысячи хасидов: что приготовили власти

Напомним, во вторник во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций двое военнослужащих получили боевые ранения в результате подрыва на противопехотной мине ПМН-2 и были госпитализированы.

Реклама

Кроме того, мы сообщали, что в рядах Вооруженных сил Украины снова возросло количество заражений коронавирусом, за 8 сентября зафиксировали 68 новых случаев, всего в стране болеют COVID-19 650 военнослужащих.

Также ранее "Сегодня" рассказывало о визите президента Владимира Зеленского на Донбасс.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Португалия Донбасс военные лечение раненные военные
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук указал, кто стоял за назначением Фокина
Кравчук указал, кто стоял за назначением ФокинаПолитика
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностейПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз Пушилина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз ПушилинаПолитика
Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГ
Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГДонбасс
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоровПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять