Португалия примет на лечение украинских военных

Португалия выразила готовность принять на лечение украинских военных, получивших ранения в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Португальское Минобороны примет на лечение четырех украинских военнослужащих.
"Важные новости из Лиссабона. Министерство обороны Португалии примет на лечение четырех украинских воинов, которые получили ранения, защищая наше государство от российской агрессии", – написал Кулеба.
Он также поблагодарил Лиссабон за "жест настоящей дружбы и заботу о наших защитниках.
Напомним, во вторник во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций двое военнослужащих получили боевые ранения в результате подрыва на противопехотной мине ПМН-2 и были госпитализированы.
Кроме того, мы сообщали, что в рядах Вооруженных сил Украины снова возросло количество заражений коронавирусом, за 8 сентября зафиксировали 68 новых случаев, всего в стране болеют COVID-19 650 военнослужащих.
Также ранее "Сегодня" рассказывало о визите президента Владимира Зеленского на Донбасс.
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