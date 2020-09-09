Португалия примет на лечение украинских военных

В Португалию поедут военнослужащие, раненые на Донбассе

Португалия выразила готовность принять на лечение украинских военных, получивших ранения в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Португальское Минобороны примет на лечение четырех украинских военнослужащих.

"Важные новости из Лиссабона. Министерство обороны Португалии примет на лечение четырех украинских воинов, которые получили ранения, защищая наше государство от российской агрессии", – написал Кулеба.

Он также поблагодарил Лиссабон за "жест настоящей дружбы и заботу о наших защитниках.

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Напомним, во вторник во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций двое военнослужащих получили боевые ранения в результате подрыва на противопехотной мине ПМН-2 и были госпитализированы.

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Кроме того, мы сообщали, что в рядах Вооруженных сил Украины снова возросло количество заражений коронавирусом, за 8 сентября зафиксировали 68 новых случаев, всего в стране болеют COVID-19 650 военнослужащих.

Также ранее "Сегодня" рассказывало о визите президента Владимира Зеленского на Донбасс.

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