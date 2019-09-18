Потери ВСУ на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца

Противник не прекращает атаки и украинская армия продолжает нести потери на фронте

Владислав Рой / Фото: Facebook

В результате вражеских обстрелов 17 сентября погиб боец батальона "Айдар" Владислав Рой. Об этом говорится на странице 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" в Facebook.

"17 сентября 2019 года при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил от смертельных ранений погиб Владислав Рой. Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким", – сообщили военные.

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Отметим, на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной. Как сообщали новости "Сегодня", 17 сентября на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов ВСУ понесли серьезные потери.

А тем временем на другом участке фронта потихоньку налаживается мир. Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, когда откроют мост в Станице Луганской. 15 сентября было заасфальтировано почти 300 метров из 750 правой стороны дороги в направлении моста, а утром в воскресенье завершили асфальтирование левой части дороги.

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