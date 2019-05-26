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Появились фото бойцов ВСУ, которые попали в плен на Донбассе

26 мая, 12:22

Военные случайно заехали на подконтрольную боевикам территорию и были схвачены

Максим Горяинов
Максим Горяинов. Фото: Facebook

После того, как стали известны имена бойцов, попавших в плен на Донбассе, появились их фото. Их опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк в Facebook.

По ее словам, ни один из военнослужащих не имел при себе оружия и находился в трезвом состоянии.

"Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения. Мы ни в коем случае не снимаем вины с ребят за невнимательность, но и становится вопрос, как можно было не остановить такую большую машину на самой границе и не предупредить, что впереди неподконтрольная территория? Почему линию разграничения можно проехать без особого пароля", – отметила Андрусенко-Якотюк.

Также она показала фото украинских бойцов, которые ехали в этой машине и попали в плен.

22 мая сообщалось, что в плен к боевикам на Донбассе попали восемь бойцов 53-й бригады, которые ехали для проверки в одно из подразделений недалеко от Новотроицкого. Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию. В штабе заверили, что командование ООС делает все возможное, чтобы определить место нахождения военнослужащих и их возвращения. Военная прокуратура внесла сведения о происшествии в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.


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Тег Донбасс, ВСУ, пленные, волонтер

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