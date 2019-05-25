Стали известны имена украинских бойцов, попавших в плен на Донбассе

Украинские военные на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории

Фото: varta.kharkov.ua.

Появились имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и попали в плен 22 мая. Имена военных публиковала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.

В плен попало 8 военных:

старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)

старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)

старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)

старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)

старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)

прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)

старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)

старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Ранее сообщалось, что в плен к боевикам на Донбассе попали восемь бойцов 53-й бригады, которые ехали для проверки в одно из подразделений недалеко от Новотроицкого.

Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию. В штабе заверили, что командование ООС делает все возможное, чтобы определить место нахождения военнослужащих и их возвращения. Военная прокуратура внесла сведения о происшествии в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.

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