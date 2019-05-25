Стали известны имена украинских бойцов, попавших в плен на Донбассе
Украинские военные на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории
Появились имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и попали в плен 22 мая. Имена военных публиковала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.
В плен попало 8 военных:
- старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
- старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
- старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
- старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
- старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
- прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
- старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
- старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)
Ранее сообщалось, что в плен к боевикам на Донбассе попали восемь бойцов 53-й бригады, которые ехали для проверки в одно из подразделений недалеко от Новотроицкого.
Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию. В штабе заверили, что командование ООС делает все возможное, чтобы определить место нахождения военнослужащих и их возвращения. Военная прокуратура внесла сведения о происшествии в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.
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