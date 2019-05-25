Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Стали известны имена украинских бойцов, попавших в плен на Донбассе

25 мая, 23:24

Украинские военные на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории

Фото: varta.kharkov.ua
Фото: varta.kharkov.ua.

Появились имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и попали в плен 22 мая. Имена военных публиковала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк. 

В плен попало 8 военных: 

  • старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
  • старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
  • старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
  • старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
  • старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
  • прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
  • старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
  • старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Ранее сообщалось, что в плен к боевикам на Донбассе попали восемь бойцов 53-й бригады, которые ехали для проверки в одно из подразделений недалеко от Новотроицкого. 


Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию. В штабе заверили, что командование ООС делает все возможное, чтобы определить место нахождения военнослужащих и их возвращения. Военная прокуратура внесла сведения о происшествии в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, имена, военные, плен, бойцы

Вы сейчас просматриваете новость " Стали известны имена украинских бойцов, попавших в плен на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пленение восьми украинских бойцов на Донбассе: СМИ сообщили подробности

22 мая, 15:47

По данным журналистов, бойцы ВСУ ехали для проверки в одно из подразделений и ошиблись с маршрутом

На Донбассе сразу восемь украинских бойцов попали в плен оккупантов

22 мая, 11:22

Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию

Бойцы ООС взяли в плен боевика

5 апреля, 11:16

Пленного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил

Один боевик взят в плен, остальные – "уничтожены": разведка ВСУ провела учения

19 марта, 07:21

Разведчики "атаковали" контролируемый врагом объект

Украинские военные отбили штурм боевиков на Светлодарском направлении

17 февраля, 23:12

Одного из оккупантов взяли в плен, сейчас его допрашивают сотрудники соответствующих подразделений ООС

Пропавший под Мариуполем военный попал в плен к боевикам

3 февраля, 17:59

Боевики выложили видео с украинским военнослужащим

О чем жалеют разведенные женщины

В Японии гигантская белая акула погибла в схватке с черепахой

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019

Как спастись от клещей

7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Журналисты тоже страдают: курьезные случаи

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

Вчера, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Когда в Украине улучшится уровень жизни: тревожный прогноз от Всемирного банка

24 мая, 07:51

Эксперты ВБ подсчитали, что уровень капитала на одного работника в Украине остался на уровне 90-х годов прошлого века

Пенсионный фонд уходит в онлайн

23 мая, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

23 мая, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Как кошки воспринимают своих хозяев?

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь