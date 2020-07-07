Пожар в Луганской области: ситуация на контроле у Зеленского

К ликвидации пожара в Луганской области привлечено более 1000 работников МВД и авиация.

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Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Telegram-канале.

"Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Предварительно, 6 человек погибло", - сказал он.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля. Организована работа круглосуточного оперативного штаба.

В ходе совещания Владимиру Зеленскому доложили, что пожар возник накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вблизи села Осколоновка. Площадь возгорания составляла около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново. Также продолжается ликвидация пожара вблизи с. Капитаново на территории Капитановского лесничества, верховая площадь возгорания составляет около 40 га, сообщает пресс-служба президента.

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Аваков отметил, что к тушению пожара привлечено более 1000 спасателей, полицейских и гвардейцев Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

"Только из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета ГСЧС. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей", – отметил Аваков.

По его словам, полицейские оказывают помощь пострадавшим, эвакуируют людей из близлежащих сел, проводят наземный мониторинг.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил информацию о пяти погибших и девяти госпитализированных.

"Поручил ГСЧС оперативно информировать общественность относительно развития ситуации, а главе ГСЧС лично выехать на место событий", - отметил он в своем Telegram-канале.

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Также премьер обсудил с председателем Луганской ОВГА Сергеем Гайдаем необходимую помощь со стороны правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что комиссия по ТЭБ и ЧС соберется в четверг и рассмотрит дополнительные шаги для помощи пострадавшим.

"По состоянию на 17:30 7 июля к тушению пожаров привлечено почти 360 спасателей и 85 единиц техники. ГСЧС также привлекает дополнительные подразделения из Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. Ситуация на контроле правительства и президента", – подытожил он.

Напомним, ранее очевидцы, снимавшие огненную стихию на фото и видео, описывали свои ощущения словами "адский ад". А один из комментаторов написал: "Леса в Смолянинове нет. Все сгорело. Горит церковь, горят дома. Пожарки приезжают полупустые. Все сгорело, весь лес".

Видео: Telegram / Харьков 1654

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Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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