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Пожары на Донбассе: осталось потушить семь основных очагов

2 октября, 08:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Премьер-министр Украины вылетел на место ЧП

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. Спасатели работают круглосуточно. Сейчас осталось потушить семь основных очагов.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, ориентировочная площадь пожаров составила 13 тысяч гектаров, к ликвидации огня привлекли 2557 человек и 264 единицы техники, в томе числе 3 самолета Ан-32П и 2 вертолета Ми-8.

"Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади", – говорится в сообщении.

Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня утром, 2 октября, вылетел на Донбасс.

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"Оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", – говорится в Telegram-канале Шмыгаля.

Видео: t.me/Denys_Smyhal

Ранее мы сообщали, что следствие назвало четыре версии пожаров в Луганской области.

Также напомним, наиболее сложная обстановка наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Там в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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Донбасс спасатели Луганская область пожар ГСЧС
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