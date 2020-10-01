Донбасс в огне. Новые фото масштабных пожаров

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Несмотря на старания спасателей, огонь продолжает распространяться.

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По данным ГСЧС, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра. Наиболее сложная обстановка вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до ​​Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Основные очаги лесных пожаров:

Между селами Байдовка и Половинкино (Старобельский район);

Между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район);

Вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район). Там пожар распространился в Северодонецк;

Вблизи поселка Ольховое (Станично-Луганский район);

Возле с. Болотенное (Станично-Луганский район);

Вблизи сел Лобочевое, Геевка (Станично-Луганский район).

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

По данным спасателей, в результате пожаров погибло четыре человека (3 гражданских лица, 1 работник лесхоза), госпитализированы 10 человек.

Ранее мы сообщали, что боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар.

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Также напомним, в Луганской области почти полностью выгорело село Муратово.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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