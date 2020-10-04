Пожары на Донбассе: в трех районах ситуация остается сложной

На территории Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября, при этом самая сложная ситуация в районах вдоль линии разграничения на Донбассе.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов", – говорится в сообщении.

В зоне пожаров всего находится 32 населенных пункта.

Пожарные продолжают тушить шесть основных очагов пожара:

в с. Смоляниново Новоайдарского района, где огонь прошел более 1,4 тыс. га лесных насаждений,

возле населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское,

возле Трехизбенки, Муратово и Капитаново (Новоайдарский район),

вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район),

около с. Вильховое (Станично-Луганский район),

вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район), где возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности.

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Напомним, количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области выросло до 11 человек после того, как часть пропавших без вести нашли мертвыми.

Мы также сообщали, что военные показали видео, как боевики пытались устроить лесной пожар на Донбассе – поджигали сухую траву на подконтрольной Украине территории.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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