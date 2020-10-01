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Пожары в Луганской области: стало известно о новых жертвах

1 октября, 12:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Огонь тушат около двух тысяч человек

В Луганской области в результате масштабных пожаров погибли уже 9 человек.

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Об это сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой в эфире телеканала "Украина 24".

К тушению пожаров привлечено почти 2000 человек личного состава и 200 единиц техники.

Кроме того, по словам руководителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на данный момент 116 очагов пожаров ликвидировано и локализовано. На 30 ячейках продолжается работа.

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В зону поражения попал 31 населенный пункт. За пару часов там планируют завершить работу, а затем спасатели перейдут к работе в лесных массивах.

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Ранее мы сообщали, что министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что пожар могли спровоцировать боевики. Летом противник уже натворил беды, когда своими обстрелами поджигал лес.

Также напомним, пожары в Луганской области охватили 250 домов, количество погибших увеличилось. Больше всего зданий повреждены в поселке Вороново. Спасатели эвакуировали 120 местных жителей.

Видео: segodnya.ua

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Донбасс погибшие Луганская область пожар
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