Пожары в Луганской области охватили 250 домов: количество погибших увеличилось

В результате масштабных пожаров в Луганской области повреждены 250 домов. Спасатели эвакуировали 120 местных жителей. Погибли от огня уже шесть человек. Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай в эфире телеканала "Украина24".
Также известно, что пострадали 12 человек.
На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уточнили, что огонь повредил здания в восьми населенных пунктах: Вороново -70, Сиротино – 64, Метелкино – 30, Муратово – 26, Капитаново – 20, Осколоновка – 20, Кряковка – 2, Трехизбенка – 2.
В то же время спасатели эвакуировали людей из четырех населенных пунктов: Муратово – 35 человек, Вороново – 40, Сиротино – 25, Осколоновка – 20.
Как известно, масштабный пожар в Луганской области вспыхнул 30 сентября.
Для тушения огня на Донбассе привлекли военных.
Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области
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