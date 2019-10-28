Правительство отложило вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе

Мы точно считаем, что это решение требует дополнительного изучения, - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

/ Фото: Сегодня

Кабинет министров Украины принял решение отложить вступление в действие постановления "Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий".

"Мы сегодня провели заседание правительства, на котором приняли ряд решений направленных не только на улучшение бизнес климата, но и соцвопросов. Так, например, отложили действие требования, которое обязывало при пересечении КПВВ детям до 14 лет иметь паспорт для выезда за границу. Мы точно считаем, что это решение требует дополнительного изучения, поскольку оно нам кажется не совсем удачным", – сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире одного из украинских телеканалов.

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Но премьер не уточнил срок, на который было отложено вступление в действие постановления.

Напомним, что на Донбассе обстановка продолжает оставаться напряженной. Так, например, 24 октября контролируемые Россией боевики снова сорвали отвод войск.

Накануне в эксклюзивном интервью "Сегодня" президент Владимир Зеленский говорил, что встреча "Нормандской четверки" состоится только после завершения разведения сил в районе Петровского и Золотого.

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