При строительстве моста в Станице Луганской разворовали 10 млн – ГПУ

Прокуратура подозревает местных чиновников, которые, по версии следствия, сговорились с частной структурой и значительно завысили стоимость работ

Фото: gp.gov.ua

Генпрокуратура Украины в четверг, 19 декабря, сообщает о фактах злоупотребления и хищения во время капитального ремонта моста в Станице-Луганской. Правоохранители провели ряд обысков, сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что во время обысков были изъяты документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

"Должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области", – говорится в сообщении.

Следствие считает, что коммерческая структура значительно завысила стоимость проведенных работ по капитальному ремонту моста.

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"Предварительно установлено, что указанные лица имели целью присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн", – отметили в прокуратуре.

Правоохранители открыли дело по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364) и о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191).

Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Напомним, Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии моста в Станице Луганской.

Напомним, 26 июня украинская сторона отвела свои силы в районе моста в Станице Луганской, а на следующий день в ОБСЕ подтвердили, что и боевики ушли. После этого разминировали территорию, и началось восстановление разрушенного моста. 6 ноября завершили подготовительные работы. В процессе восстановления сооружения был возведен временный переход в обход разрушенного участка до восстановления основного мостового перехода. А у пункта пропуска в Станице Луганской построили автобусную остановку.

Комментируя ситуацию в Станице, глава государства говорил: "Мы развели войска в Станице Луганской и даже сделали временный пешеходный мост. А сегодня уже заливают бетон, и будет фундаментальный мост построен. Там КПВВ, там свет, там "Швейцария".

Также Зеленский называл главный момент в разведении войск в Станице Луганской.

Не обошлось и без курьезов: с моста в Станице Луганской жители т.н. "ЛНР" средь бела дня умыкнули скамейку. Этот момент попал на видео:

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