Зеленский не уверен, что пожары в Луганской области связаны с обстрелами

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает лесные пожары в Луганской области с обстрелами боевиков. Об этом глава страны заявил во время визита в Ровенскую область.

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Президент отметил, что причину возгораний должны сказать правоохранители.

"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это не первые пожары, которые, к сожалению, происходят в Луганской области в этом году, но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей. Была ли это провокация, или какие были причины – я пока не могу сказать", – сказал он.

Напомним, ранее в штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары в Луганской области возникли из-за обстрелов боевиков.

Также возможную причину возгораний прокомментировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он не исключил, что к масштабным пожарам в Луганской области могли привести обстрелы со стороны боевиков.

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