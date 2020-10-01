Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Зеленский не уверен, что пожары в Луганской области связаны с обстрелами

1 октября, 15:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пока причина возгораний не известна

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает лесные пожары в Луганской области с обстрелами боевиков. Об этом глава страны заявил во время визита в Ровенскую область.

Реклама

Президент отметил, что причину возгораний должны сказать правоохранители.

"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это не первые пожары, которые, к сожалению, происходят в Луганской области в этом году, но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей. Была ли это провокация, или какие были причины – я пока не могу сказать", – сказал он.

В тренде
Катастрофа Ан-26: "черные ящики" расшифровали

Напомним, ранее в штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары в Луганской области возникли из-за обстрелов боевиков.

Также возможную причину возгораний прокомментировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он не исключил, что к масштабным пожарам в Луганской области могли привести обстрелы со стороны боевиков.

Реклама

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боевик Владимир Зеленский Луганская область пожар обстрелы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия обнаружила в
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"Донбасс
Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
На Донбассе подорвался российский офицер
На Донбассе подорвался российский офицерДонбасс
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошло
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошлоДонбасс
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять