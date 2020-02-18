Пристайко озвучил вариант контроля Украиной границы с Россией на Донбассе

/ Фото: ОБСЕ

Одним из возможных вариантов обеспечить контроль границы с РФ на Донбассе украинскими пограничниками является создание коридора безопасности под контролем ОБСЕ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"С украинской стороны украинскую границу должны контролировать украинские пограничники. Это принципиальная позиция, которую мы должны достичь. Это идеальный вариант, над которым работает и правительство, и президент, и все остальные. Каким образом мы придем к этому – этот неидеальный путь к этому идеальному варианту – возможен тот, что, например, был предложен в первом "Минске" еще в 2014 году, когда было записано о том, что вдоль украинско-российской официальной границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. К пребольшому сожалению, большинство забыли о том, что такое достигнуто было соглашение, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров", – сказал он в эфире программы на одном украинском телеканале.

Реклама

Сейчас обсуждается вопрос, "насколько жизненной конструкцией" является создание на территории всей неподконтрольной зоны "совместных патрулей", состоящих с национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и с местных громад.

Как сообщали новости "Сегодня", в Париже после "нормандских переговоров" на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявлял, что у него с Путиным "разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы". По его словам, он пытался договориться о передаче контроля над границей до выборов, а российский лидер ссылался на договоренности, которые были подписаны три года назад другим украинским президентом.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал условие для передачи Украине контроля над границей. Хозяин Кремля снова настаивает на очередности выполнения договоренностей, как они записаны в минском документе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама