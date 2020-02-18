Пристайко пообещал в ООН напомнить о миротворцах на Донбассе: подробности

Украина настаивает на миротворческом контингенте по всей территорию ОРДЛО, а не только на линии соприкосновения

/ Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко обратится к Генеральной ассамблее ООН с целью напомнить о том, что Украине необходима миротворческая миссия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.

"Я отбываю в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с Генеральным секретарём и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем насколько это возможно такую операцию", – заявил Пристайко в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

Глава МИДа отметил, что Украина настаивает именно на миротворческом контингенте по всей территорию ОРДЛО, а не только на линии соприкосновения, как того хочет РФ.

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Ранее эксперт объяснил, почему вариант с турецкими миротворцами на Донбассе может сработать. Такой вариант для Украины, безусловно, более подходящий, чем миротворцы из Беларуси и Казахстана.

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Стоит отметить, что ввести в неподконтрольные украинскому правительству районы оккупированного Донбасса специальную миссию ООН, которая поможет разработать варианты размещения миротворцев, призывал еще пятый президент Петр Порошенко.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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