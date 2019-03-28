Пропуска для пересечения линии разграничения станут бессрочными – Клименко

Владельцам действующих пропусков необходимо их продлить

Фото: dpsu.gov.ua.

Пропуска для пересечения линии разграничения станут бессрочными – Клименко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d35/314/5c9d35314a634.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d35/314/5c9d35314a634.jpg 2019-03-28T22:56:00+02:00 Донбасс Владельцам действующих пропусков необходимо их продлить

Начиная с 28 марта все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выдаваться гражданам по предварительным заявлениям, станут бессрочными, сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

"СБУ заявила, что все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выданы по заявлениям представленными гражданами, начиная с 28 марта, будут бессрочными", – написал Клименко вечером в четверг на своей странице в Facebook.

Он отметил, что владельцам действующих пропусков, а также тем, кто подал заявки на них до 28 марта необходимо их продлить, после чего они тоже будут действовать бессрочно.

Напомним, во время пересечения линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской 28 января умер мужчина. Это 12-й человек, который скончался на линии соприкосновения с начала зимы.

Ранее на Донбассе на КПП "Еленовка" подорвался микроавтобус – два человека погибли. Еще один человек в результате взрыва получил ранения, в тяжелом состоянии он находится в больнице.

Также мы писали, что в прошлом году в Донецкой области на линии разграничения умерла женщина. Ей стало плохо, она потеряла сознание. Врачи не смогли помочь.

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