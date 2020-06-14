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Пушилин отменил повышенную боеготовность в "ДНР": стала известна причина

14 июня, 14:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главарь боевиков решил, что на передовой уже нет серьезной угрозы

Главарь т.н. "ДНР" Денис Пушилин решил отменить режим повышенной боеготовности на оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом говорится в его распространенном заявлении, сообщает "Остров".

По его мнению, обстановка на передовой поменялась и он приказал своим бандформированиям перейти на "службу" в обычном режиме.

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"С учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая 2020 года, принимая во внимание результаты проверки работы системы "государственного" и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений "Народной милиции" до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры "Донецкой народной республики", – заявил Пушилин.

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Напомним, во второй половине мая главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" объявили "полную боевую готовность" для бандформирований. На улицах Донецка была замечена военная техника. Оккупанты винили украинских военных в обстреле, в результате которого якобы была повреждена линия электропередачи, которая питала критически важные объекты инфраструктуры, социальные объекты и жилой сектор. Боевики хотели даже отодвинуть линию соприкосновения от линии электропередачи. В свою очередь президент Владимир Зеленский ответил на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии сайту "Сегодня" выразил сомнение, что руководство т.н. "ДНР" и "ЛНР" настраивались на масштабную агрессии. Эксперт считает, что их действия больше напоминали демонстрацию.

Смотрите в сюжете, что сейчас происходит на фронте:

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Донбасс боевики Денис Пушилин боеготовность

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