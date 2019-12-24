Пытал украинских военнопленных: боевику "ДНР" объявили подозрение

Боевики "ДНР" в Донецке / Фото: AFP

Россиянину, который воевал в составе так называемой "ДНР" и издевался над украинскими военнопленными, сообщили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Как выяснилось, известный по позывным "Москва" боевик с сентября 2014 года по май 2015 года непосредственно участвовал в боевых столкновениях с ВСУ у Донецкого аэропорта. Также он публиковал антиукраинские пророссийские статьи. Кроме того, он, в нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, пытал электрическим током украинских военнослужащих, которые попали в плен во время обороны аэропорта.

Фото: СБУ

"Указанное лицо вызвано в орган расследования на 02.01.2020 для проведения следственных действий. В случае его неявки без уважительных причин, следствием будет инициировано задержание и взятие под стражу", – рассказали в Генпрокуратуре.

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Теперь россиянину грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту на трассе Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР". В мае 2015 года мужчина заключил контракт на год и вступил в мотострелковый взвод четвертой ОМБр "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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